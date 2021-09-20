برشلونة يواصل السقوط.. البارسا يتعثر أمام غرناطة بتعادل مثير في الليجا

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل، أمام ضيفه فريق غرناطة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

وجاء هدف فريق غرناطة، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة عن طريق دوراتي، قبل أن يتعادل اروخو لبرشلونة في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز السابع، بينما وصل غرناطة للنقطة 3 في المركز السابع عشر.