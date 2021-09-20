انتشال جثمان فتاتين في انقلاب سيارة بترعة بنجع حمادي

تحاول قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، انتشال جثمان عدد من الضحايا، بعد انقلاب سيارة ملاكي، في مصرف زراعي بنجع حمادي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالقرب من عزبة خليفة بنجع حمادى، حيث تم انتشال جثمان فتاتين، وجاري البحث عن أخرين.



جار نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.