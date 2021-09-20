وزير التعليم للصحفيين وأولياء الأمور: "متتكلموش في شئوننا الداخلية" (فيديو)



وأشار "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المدارس ليس لها صلاحية تحديد هل الطلاب يتوجهون للمدرسة أم استكماله "أونلاين"، مضيفا: "الدولة اللي هتاخد القرار.. والمدرسة اللي هتقفل من نفسها هتعاقب".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل وزارة لها شئون داخلية وشئون تهم الآخرين، لافتا إلى أن الوزارة يتم التدخل في شئونها الداخلية، وكتبها الدورية بين المديريات.وناشد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، المحررين الصحفيين عدم تناول الشئون الداخلية للوزارة، قائلا: "من هنا ورايح منتكلمش في شئون تنظيمية داخلية دي حاجة تهمنا إحنا بس، وتهم الموظفين داخل الوزارة وليس أولياء الأمور".وجدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن الدولة مهتمة جدا أن يكون العام الدراسي الجديد نظامي وحضور يومي للطلاب، ولهذا توجهت الدولة لتطعيم العاملين في منظومة التعليم من معلمين وإداريين.