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"محيي السيد": 5 أطفال من كل ألف يعانون من ضعف السمع (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور محيي السيد، منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، إن النسب العالمية تشير إلى أنه من بين كل ألف طفل هناك 5 أطفال يعانون من مشاكل ضعف السمع، موضحًا أن هذه النسبة في مصر قريبة من النسب العالمية.

وأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية"دي ام سي" اليوم أن هذه المبادرة بدأت في سبتمبر من 2019، مشيرًا إلى أن أعداد الوحدات الصحية التي كانت تقوم بعمليات المسح السمعي كانت أكثر من 1300 وحدة صحية قبل أن تزيد إلى 3500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن الإقبال على هذه الوحدات زاد بصورة كبيرة ولاسيما بعد إدراج المسح السمعي ضمن شهادات الميلاد الجديدة مثلها مثل التطعيمات الأساسية قبل تحليل الغدة الدرقية لعمل المسح السمعي خلال أسبوع من الولادة، مؤكدًا أن عدد الوحدات عن طريق التردد تقوم باستقبال أعداد معينة حتى لا يكون هناك ازدحام.

وأوضح أنه في حالة حدوث أي مشكلة يتم تحويله إلى مستشفى الإحالة التي أصبحت 30 مستشفى مزودة ببعض الأجهزة الدقيقة للقيام بعدد من التخصصات الدقيقة يعتمد على ثلاث أجهزة رئيسية ليتم الوصول إلى التشخيص النهائي سواء عن طريق علاج دوائي أو التدخل جراحيًا وزراعة قوقعة.

الكلمات المفتاحية

ضعف السمع بوابة الفجر الفجر الزراعه أطفال

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