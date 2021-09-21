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وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الملاح
تنفذ وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع تطوير وحماية النيل بمختلف المحافظات الكثير من الجهود للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية تتمثل في إزالة كافة التعديات والمخالفات الموجودة على النهر والمجاري المائية بمختلف المحافظات.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وجه بمواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ويستعرض "الفجر" في التقرير التالي أبرز المخالفات التي تمكنت الوزارة من إزالتها بمختلف المحافظات اليوم، وذلك ضمن الموجة 18 لحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة.

تنفيذ 16 قرار إزالة على مسطح 4000 متر مربع ببني سويف
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، من تنفيذ 16 قرار ازالة على مسطح إجمالي 4000 متر مربع، زمام الادارة العامة لحماية النيل ببنى سويف، مؤكدة أنه تم تنفيذ 11 قرار ازالة عبارة عن مبانى على مسطح 2500متر مربع، و5 إزالات ردم على مسطح 1500 متر مربع بمركز الفشن محافظة بنى سويف.

تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحه 9650 مترًا مربعًا بالبحيرة
كما تمكنت الوزارة من تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحه 9650 متر مربع، على ترعة النوبارية بهندسة ري النهضة، وهندسة ري مريوط، بالإدارة العامة لري النوباريه، بالاشتراك مع مجلس مدينه العامريه وقوة من الشرطة للتأمين.

تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 365 متر مربع بالشرقية
ونفذت الوزارة أيضًا، 6 قرارات إزالة على بحر مويس العمومي وحانوت خلف القواسم بمساحة 365 متر مربع، ضمن الموجة 18 للإزالات زمام هندسة ري كفر صقر بالإدارة العامة لرى غرب الشرقية.

تنفيذ حملة إزالات على ترعة الخياط بأسيوط
كما نفذت الوزارة حملة إزالات على ترعة الخياط، اشتملت على 52 إزالة "29 محضر إداري - 8 محضر فوري - 15 بمعرفة المواطنين" بإجمالي مسطح 706 متر مربع، زمام هندسة ري البداري بأسيوط.

تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 2265 بمحافظات القناة
وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة وهي عبارة عن تعديات على منافع الري بمساحة 2265 متر مربع بدائرة الإدارة العامة لري الإسماعيلية وغرب سيناء
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الري تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل

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وزارة الري نهر النيل موجة 18 الفجر الري الترع والمجاري إزالات

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