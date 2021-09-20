صراع مصري على مهاجم الصفاقسي التونسي فراس شواط









دخل فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي التونسي اهتمامات عدد من الأندية المصري للظفر بخدماته في موسم الانتقالات الجاري.





وأبدت أندية سيراميكا والبنك الأهلي والاسماعيلي وفاركو اهتمامها بمهاجم الصفاقسي فيما منعت ظروف القوائم والأجانب والقيد أندية القمة من التفكير في اللاعب حيث كان هدفا للأهلي والزمالك في أوقات سابقة.









وتلقى اللاعب عدد من الاتصالات من الأندية التي ترغب في ضمه وأبدى ترحيبه باللعب في الدوري المصري وخوض التجربة حيث لا يجري التفاوض على المقابل المالي للصفقة في الوقت الحالي.









وشجع تألق اللاعبين التوانسة بمصر مثل علي معلول وفرجاني ساسي وسيف الجزيري لاعبي الدوري التونسي على خوض التجربة في مصر في ظل قوة المنافسة بين الأندية والرواتب العالية.