Advertisements

صراع مصري على مهاجم الصفاقسي التونسي فراس شواط

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:07 م
فراس شواط
فراس شواط
علي نبوي


دخل فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي التونسي اهتمامات عدد من الأندية المصري للظفر بخدماته في موسم الانتقالات الجاري.

وأبدت أندية سيراميكا والبنك الأهلي والاسماعيلي وفاركو اهتمامها بمهاجم الصفاقسي  فيما منعت ظروف القوائم والأجانب والقيد أندية القمة من التفكير في اللاعب حيث كان هدفا للأهلي والزمالك في أوقات سابقة.


وتلقى اللاعب عدد من الاتصالات من الأندية التي ترغب في ضمه وأبدى ترحيبه باللعب في الدوري المصري وخوض التجربة حيث لا يجري التفاوض على المقابل المالي للصفقة  في الوقت الحالي.


وشجع تألق اللاعبين التوانسة بمصر مثل علي معلول وفرجاني ساسي وسيف الجزيري لاعبي الدوري التونسي على خوض التجربة في مصر في ظل قوة المنافسة بين الأندية والرواتب العالية.

الكلمات المفتاحية

فراس شواط الصفاقسي التونسي الدوري المصري

أخبار تهمك

تعرف معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض عودة الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مهاجم النادي الصفاقسي فراس شوّاط: جرحوني بعبارات عنصرية.. وأنا مظلوم

الحط من عقوبة فراس شواط مهاجم النادي الصفاقسي الى مباراة واحدة

الزمالك يخطط لضم مهاجم منتخب تونس

نجم الصفاقسي يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

مهاجم الصفاقسي يعود للترشيحات داخل الأهلي

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الصفاقسي التونسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

08:10 م

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

10:51 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements