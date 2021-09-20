ننشر شروط سفر المصريين لبريطانيا عقب قرار الرفع من القائمة الحمراء

أعلنت الحكومة البريطانية، خلال اليومين الماضيين، عن رفع 8 دول من ضمنها مصر من قائمتها الحمراء الخاصة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلي كلًا من (تركيا - باكستان - جزر المالديف - سريلانكا - سلطنة عمان - وبنجلاديش - كينيا)، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 22 سبتمبر المقبل.





وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، القواعد الجديدة التي وضعتها المملكة المتحدة للراغبين في السفر إليها من الدول الـ8، التي جرى رفع الحظر عنها، وهي كالتالي:





القائمة الحمراء في المملكة المتحدة.. شروط السفر

وفقًا لبيان الحكومة البريطانية، فإن القائمة الحمراء كانت للدول الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وكانت تتضمن شروط السفر من تلك الدول إجراء مسحة "PCR" قبل السفر بـ72 ساعة كحد أقصي، بالإضافة للعزل الإجباري بأحد الفنادق والتي يتحمل المسافر قيمتها، والتي تحددها الحكومة لمدة 10 أيام متوصلة، بالإضافة لإجراء مسحة جديدة في اليوم الأخير للتأكد من عدم إصابة القادمين بالفيروس.





شروط السفر لبريطانيا بعد رفع مصر من القائمة

وبعد رفع مصر من قائمة الدول الحمراء، خففت المملكة المتحدة الإجراءات الاحترازية التي يجرى تطبيقها على القادمين من تلك الدول، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 3 أكتوبر، إذ يجرى اتباع طريقتين مع القادم وهما:-





- الطريقة الأولى: بعد إجراء المسحة قبل السفر، يجرى عزل القادم في محل إقامته أو فندق من اختياره لمدة 10 أيام.





- الطريقة الثانية: يقوم خلالها المسافر بدفع قيمة إجراء مسحتين PCR تجرى الأولى في اليوم الثاني للسفر، واليوم الخامس، وفي حالة كانت النتيجة سلبية في الحالتين، يسمح للمسافر بممارسة حياته بشكل طبيعي، ويصل متوسط تكلفة هذه الخدمة نحو 300 جنيه إسترليني.



