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جامعة الإسكندرية: تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أيمن نصر، المشرف على التطعيمات بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إن هناك خطة موضوعة تسير بنسق ثابت فيما يخص تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية تتولى الإشراف على عملية التلقيح بلقاحات فيروس كورونا، عبر مجموعة مكونة من عشرين فردًا من الأطباء والتمريض والإداريين.

وتابع "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الجامعة انتهت بشكل كامل وتام من تطعيم أعضاء الفرق الطبية، من أطباء وأعضاء الغرق الطبية من التمريض، بالإضافة إلى العاملين منذ ديسمبر 2020، متابعًا: "جرى تطعيم 8 آلاف من أعضاء هيئة التدريس بما يوازي 90% منهم وتبقى 10% فقط ".

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تطعيم الطلاب، وهذه المرحلة بدأت منذ مطلع سبتمبر، وجرى تلقيح ما يقرب من 15-20 ألف طالب، والخطة الموضوعة أن يتم الانتهاء من تطعيمهم جميعًا بحلول منتصف أكتوبر المقبل، حيث يبلغ عدد الطلاب في الجامعة بجميع الكليات قرابة 190 ألف طالب.

وأشار إلى أن الكشف الطبي المعتاد على المستجدين يبدأ في 25 سبتمبر الجاري، وقررت الجامعة تطعيم الطلبة الجدد اثناء توقيعهم الكشف الطبي، عبر تخصيص أيام محددة للكليات في الكشف الطبي بالتطعيمات، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا شديدًا من قبل الطلبة للحصول على التطعيم، مقارنة بتخوفهم في بادئ الأمر.

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