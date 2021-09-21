وزير التعليم: 85% من الميزانية توجه للرواتب.. "الفلوس قليلة على أحلامنا" (فيديو)



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العجز في عدد المعلمين يزداد كل سنة، فضلا على أن هناك سوء توزيع للمعلمين على المدارس، معلقا: "لما حد بيتعين بيكون عايز يشتغل في مكان معين بصرف النظر عن مناطق العجز".



وأوضح أنه لا يوجد ميزانية تسمح بتعيين معلمين جدد، منوها بأن 85% من ميزانية الوزارة يوجه للرواتب، مضيفا: "الفلوس الموجودة قليلة على أحلامنا.. الـ 200 جنيه للمصاريف اللي بنتكلم عنهم كل سنة لازم ندفعهم عشان نقدر نوفر الخدمات".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تواجه مشكلة في كثافة الفصول، فضلا عن وجود عجز في عدد المعلمين، حيث يزيد عدد الطلاب 700 ألف طالب سنويا.