Advertisements

الإخوان يحاولون لم أشلائهم في تونس .. وقيس سعيد يضرب ولا يبالي (خاص)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

يبدو أن الأرض باتت تهتز وبشدة تحت أرجل الإخوان والمتمثلين في حركة النهضة في تونس وكذلك ممثلهم راشد الغنوشي، وذلك في أعقاب التصريحات النارية للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن التظاهرات التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

وخرج اليوم الأثنين الرئيس التونسي، قيس سعيد وذلك من أجل أن يعلن عن موقفه من الاحتجاجات والمحاولات الدائمة لجماعة الإخوان في زعزعة الاستقرار في البلاد والذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

بث الفوضى

وخلال كلمة له اليوم، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد خصومه بمحاولة بث الفوضى والفتنة في البلاد، وليس هذا فقط ولكن أيضا كان قد اعتبر أن الاحتجاجات  والتي كانت قد وقعت السبت الماضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة مجرد "مسرحية".

وعبر كلمة مباشرة للشعب التونسي من ولاية سيدي بوزيد، أكد الرئيس التونسي أن سبب اختياره ليلقي كلمته من مهد الثورة لا من من مدارج المسرح البلدي، وشدد على العهد الذي قطعه للشعب التونسي وأنه جاء إلى ولاية سيدي بوزيد حاملا شعار "الشعب يريد''.

وأكد قيس سعيد أيضا على تمسكه بالتحدي وأن ليس هناك مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك، قائلا:"البعض ديدنه بث الفوضى الارتباك والهلع وصناعة الأزمات''.


حازم القصوري
حازم القصوري

المظاهرات وحجم الإخوان

وفي سياق متصل، قال حازم القصوري خبير الشؤون السياسية في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "المظاهرة المساندة الإخوانية كشفت حجمهم الحقيقي ورغم أن المشاركين ضم خليط من أسماء على شاكلة الصافي سعيد واللومي التي تبحث على التموقع مع الإخوان وكذلك فضولين لا أكثر ولا أقل على عكس المناصات الإخوانية مثل الجزيرة التي استعملت صور من مظاهرة أحزاب أخرى  لإيهام الرأي العام الدولي بأنها كانت حاشدة و تناست أن الصورة الحقيقية نقلتها وسائل إعلام أجنبية ورصدها شركاء تونس".

دعم عربي

وتابع "القصوري":"اليوم أثبت أن مؤيدين قيس السعيد ليس فقط الذي كانوا في الضفة المقابلة للمسرح بل شعب بأسره في الجهات  تحرر من استعمار الإخوان بخروجه ذات 25جويلية، فبالرغم من التشويه و الإعلام الإخواني مازالت شعبية قيس سعيد في الشارع التونسي قوية وينتظر الحسم مع الإخوان المسلمين رغم التحديات التي ترفعها تونس في وضع صحي اقتصادي دقيق يفرض دعم عربي قوي  لتخرج تونس من الإبتزاز السياسي و الإقتصادي  الذي تمارسه بعض الدول الداعمة للإخوان المسلمين رغم منهم في التدخل في المنطقة".

واختتم خبير الشؤون السياسية تصريحاته لـ "الفجر"، قائلا :"نجدد دعوتنا إلى شعوب المنطقة العربية و قادتها في هذه المرحلة المفصلية إلى دعم تونس  سياسيا و إقتصاديا بل إن هذا الدعم يتنزل في صميم الأمن القومي العربي  وإذا نتوجه بالشكر إلى مصر ، السعودية ، الإمارات المتحدة و الجزائر  وكل الدول الصديقة و الشقيقة على الروح العالية و التضامن العربي  الواسع".

الكلمات المفتاحية

قيس سعيد راشد الغنوشي حركة النهضة حازم القصوري تونس الاخوان المسلمين

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض عودة الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد محاولة اغتيال الرئيس.. هل تستخدم حركة "النهضة" ليبيا لتهديد استقرار تونس؟

كيف يخطط قيس سعيد للتخلص من إرث الإخوان والتابعين لهم؟

بعد القضاء على مُخططات الإخوان.. هل تغلق تونس فرع القرضاوي لديها؟

هل تتحرك تونس لإغلاق فرع القرضاوي؟.. خبراء يجيبون

هل يُقطع دابر جماعة الإخوان في تونس؟.. خبراء استراتيجيون يجيبون

خاص| خبير تونسي: الإخوان يرقصون رقصة الديك المذبوح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

08:10 م

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

10:51 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements