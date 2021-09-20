الإخوان يحاولون لم أشلائهم في تونس .. وقيس سعيد يضرب ولا يبالي (خاص)

يبدو أن الأرض باتت تهتز وبشدة تحت أرجل الإخوان والمتمثلين في حركة النهضة في تونس وكذلك ممثلهم راشد الغنوشي، وذلك في أعقاب التصريحات النارية للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن التظاهرات التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

وخرج اليوم الأثنين الرئيس التونسي، قيس سعيد وذلك من أجل أن يعلن عن موقفه من الاحتجاجات والمحاولات الدائمة لجماعة الإخوان في زعزعة الاستقرار في البلاد والذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

بث الفوضى

وخلال كلمة له اليوم، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد خصومه بمحاولة بث الفوضى والفتنة في البلاد، وليس هذا فقط ولكن أيضا كان قد اعتبر أن الاحتجاجات والتي كانت قد وقعت السبت الماضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة مجرد "مسرحية".

وعبر كلمة مباشرة للشعب التونسي من ولاية سيدي بوزيد، أكد الرئيس التونسي أن سبب اختياره ليلقي كلمته من مهد الثورة لا من من مدارج المسرح البلدي، وشدد على العهد الذي قطعه للشعب التونسي وأنه جاء إلى ولاية سيدي بوزيد حاملا شعار "الشعب يريد''.

وأكد قيس سعيد أيضا على تمسكه بالتحدي وأن ليس هناك مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك، قائلا:"البعض ديدنه بث الفوضى الارتباك والهلع وصناعة الأزمات''.



