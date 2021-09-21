محافظ الإسماعلية: 4 آلاف شخص يعملون في مشروعات "حياة كريمة" (فيديو)

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه من المقرر انتهاء كافة مشروعات حياة كريمة في مركز ومدينة القنطرة شرق في شهر ديسمبر المقبل، مضيفًا أن حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية تشمل تطوير 16 قرية و37 تابعا في القنطرة، حيث تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي في قرى حياة كريمة بنسبة تتجاوز 90 %.





وأوضاف "بشارة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تم تطوير عدد من المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد في قرى الإسماعيلية، مضيفا أن متوسط كثافة الفصول سوف تنخفض في العام الدراسي الجديد إلى 45 طالبا في الفصل، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 4 مراكز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية.





وشدد على أن هناك 114 مشروعا سيتم تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة بمشاركة 98 شركة، وهناك 4 آلاف ما بين مهندس وفني وعامل يعملون في مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق.



