الصحة التونسية تسجل 14 وفاة و407 إصابات بكورونا

أحصت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين 14 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا، فضلا عن 407 إصابات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة في ظل استمرار نسق تراجع حدة الوباء في البلاد.





وتراجعت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي الفيروس إلى 81,10 بالمئة بعد أن فاقت 30 بالمئة في ذروة تفشي الوباء خلال يوليو الماضي، والذي تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات واكتظاظ شديد في المستشفيات.



