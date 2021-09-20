تعرف معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء غدا الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.





تعرف على معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري









ويتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف عبر الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورتس 1، بينما يأتي محمد الكواليني على الصوتية الثانية.





ويدخل الأهلي المباراة بصفته حامل لقب الدوري المصري الممتاز، بينما طلائع الجيش بصفته وصيفًا لكأس مصر.