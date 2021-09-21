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هشام آمنة: 100 مليار جنيه لدعم البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:16 ص
هشام آمنة
هشام آمنة
شيماء حسن
كشف هشام آمنة، محافظ البحيرة، التفاصيل المتعلقة بآخر المشروعات التي قامت بها المحافظة في مختلف القطاعات.

وقال "آمنة" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم الاثنين إن المحافظة قامت بتنفيذ 341 مشروع بقيمة 11.1 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 1100 كيلو رصف طرق وإنشاء 13 كوبري، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة تأخذ أكثر من 100 مليار جنيه وهو يمثل اقتصاد دولة بفضل ما تقدمه الدولة والذي يضيف للمحافظة الكثير.

وأكد على أن مشروع استكمال محور المحمودية من أهم مشروعات المحافظة التي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة، وهو مشروع واعد وكبير.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي تقوم المحافظة بتنفيذها وجميعها ملفات واعدة ومتعددة الاقتصاديات ولاسيما وأن المحافظة أحد أهم المحافظات الصناعية والاقتصادية والزراعية ومستقبلها قادم.

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