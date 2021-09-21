وزير التعليم: لدينا عجز 250 ألف معلم (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يحترمون قرار الدولة بعدم فتح باب تعيينات جديدة، وفي نفس الوقت العمل على سد العجز في عدد المعلمين بطرق مبتكرة ولا تكلف الدولة كثيرا.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم فتحوا باب التطوع لمن يريد التدريس وسيكون مساعد مدرس، موضحا أن التطوع للتدريس بشروط محددة، معلقا: "مش هناخد أي حد"، وسيكونوا من حملة المؤهلات التربوية العليا فقط، للقيام بالعمل بنظام الحصة بقيمة 20 جنيها للحصة.



وأضاف أنهم يستعينون بالمعلمين ممن لديهم خبرة في التدريس من حملة المؤهلات التربوية العليا، منوها بأن حجم العجز في المعلمين يصل إلى 250 ألف معلم، ويزيد سنويا.

