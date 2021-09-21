إخلاء برج مائل مكون من 10 طوابق في البحيرة (فيديو)

تمكن رجال مباحث مديرية أمن البحيرة، من القبض على مقاول نفذ بأعمال حفر داخل قطعة أرض فضاء بمدينة كوم حمادة بجوار أحد الأبراج السكنية والمكونة من 10 طوابق، بعد أن تسببت تلك الأعمال في تصدع وميل العقار، وجرى إخلاؤه على الفور حفاظا على أرواح السكان، كما جرى فرض كردون أمني حفاظًا على المارة.





كانت إحدى العمارات السكنية بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تعرضت للتصدع والميل إثر عمليات حفر تجرى بجوارها، وقد ظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التي تتكون من 10 طوابق، أمام شركة مياه الشرب وفى ضوء الحادث قامت قوات الشرطة والدفاع المدني بفرض طوق أمني حول العمارة وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كوم حمادة.



