Advertisements

أحمد كريمة: الفقه يتطور مع المجتمع وتجديد الخطاب الديني يكون من القرآن

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تجديد الخطاب الديني يكون بالرجوع إلى المصدر الرئيس للتشريع المتمثل في القرآن والسنة النبوية، معقبًا: "احنا قدسنا التراث، بخطئه وصوابه، ممنوع المساس، تورثنا من أيام العثمانيين ليس بالإمكان أفضل مما كان، وهذا خطأ".

وتابع "كريمة"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الفقه يتطور بتطور المجتمع، وهذا ما فعله الإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر، ووجد عادات المصريين تختلف عن عادات العراقيين، فقام بكتابة الفقه الجديد.

وأضاف: "إحنا في حاجة إلى روح الإمام محمد عبده لتجديد الخطاب الديني، الخطاب السلفي يريد سلسلة الفكر الإسلامي، وعدم التجديد"

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر التاسعة االفجر أحمد كريمة

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة الأسبق: بعض المشككين في الأحاديث النبوية على حق وليسوا على باطل

"شوقي": جماعات الظلام أنشئوا دينًا جديدًا من وحي خيالهم

"كريمة": القرآن يحرم زواج المسلمة من غير المسلم منعًا مطلقًا ليوم القيامة

أحمد كريمة: الإخوان أضعفوا حديث "خير أجناد الأرض" لحساب الموساد الإسرائيلي

أحمد كريمة: إسقاط الجنسية واجب بنص القرآن عن كل من يُعادي الجيش

أحمد كريمة: المرتد عن الإسلام لا يُقتل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements