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أحمد مجاهد: لست راضيًا على ٣٠٪؜ من بنود اللائحة.. وهذا موعد انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
علي نبوي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على أنه لم يُجري أي تعديلات في اللائحة ولم يوقع على أي تعديل فيها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تعديل اللائحة والدعوة لعمومية طارئة من صلب اختصاصات الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع :"أخطرنا الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم ١٦ سبتمبر بطلب الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل بعض بنود اللائحة".

وزاد :"الأندية طلبت بتعديل إحدى مواد النظام الأساسي".

وأوضح :"لجنة الصياغة الرباعية للائحة لم يوقعوا في فبراير الماضي على اللائحة من أجل إرسالها للاتحاد الدولي".

وأردف :"لم أعدل على اللائحة وكل تعديل وقع عليه رؤساء الأندية الأربعة، وهم من وقعوا على اللائحة".


واستطرد :"لم أقم بإلغاء بند وجود مركز التسوية والتحكيم في اللائحة، وعلي أن أؤكد بأنني لست راضيًا على ٣٠٪؜ من بنود اللائحة ولكن هذا ما اعتمدته الجمعية العمومية ولجنة الصياغة".

وأشار :"اسألوا اللجنة الأوليمبية لماذا لم تنشر لائحة اتحاد المرة في الوقائع المصرية".

وأكمل :"متضامن مع الأندية التي تطلب تعديل بعض بنود اللائحة لأنني أرفضها على أرض الواقع".

واختتم تصريحاته بموعد انتخابات اتحاد الكرة :"انتظر نشر اللائحة الحالية أو عقد جمعية عمومية طارئة لتعديل بعض بنودها وفي الحالتين يعقبها قراري بموعد الانتخابات المقبلة".

الكلمات المفتاحية

لجنة الانضباط الدوري المصري احمد مجاهد

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