الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبعاد محمد محمود من قائمة المارد الأحمر لنهائي السوبر المحلي.

مصدر بالأهلي يكشف سبب استبعاد محمد محمود من قائمة مباراة السوبر

وقال المصدر في تصرحات خاصة للفجر الرياضي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، قرر استبعاد محمد محمود بسبب عدم جاهزية اللاعب بدنيا للمباراة وبسبب وزنه الزائد خلال الفترة الأخيرة.

ونفى المصدر ما تردد حول طلب موسيماني برحيل محمد محمود، مؤكدا على إشادة الجنوب أفريقي بقدرات اللاعب بعد تألق الأخير في ودية بتروجيت الأسبوع الماضي.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الاثنين لمباراة الجيش في نهائي السوبر المصري المقرر لها غدا على ملعب برج العرب بالأسكنرية في السابعة مساء.