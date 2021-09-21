عمرو عبد الجليل وأمينة ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

يحل كلا من الفنان عمرو عبد الجليل، والمطربة الشعبية أمينة، ضيفا برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.



حيث أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “سهرانين” الذى يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فيسبوك عن الحلقة الجديدة التى من المقرر أن تذاع الأربعاء والخميس المقبلين.



وظهر فى برومو الحلقة التى تم نشرها على الصفحة الرسمية الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، كما قدمت المطربة أمينة عدد من الأغانى الشعبية والطربية التى تنال إعجاب الجمهور.





