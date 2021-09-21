مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا





تبدأ منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا:









- الثلاثاء 28 سبتمبر





أياكس ضد بشكتاش، 6:45 بتوقيت القاهرة.





شاختار دونيتسك ضد إنتر ميلان، 6:45 بتوقيت القاهرة.





باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، 9:00 بتوقيت القاهرة.





لايبزيج ضد كلوب بروج، 9:00 بتوقيت القاهرة.





بورتو ضد ليفربول، 9:00 بتوقيت القاهرة.





ميلان ضد أتليتكو مدريد، 9:00 بتوقيت القاهرة.





بروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونه، 9:00 بتوقيت القاهرة.





ريال مدريد ضد شيريف، 9:00 بتوقيت القاهرة.





- الأربعاء 29 سبتمبر





أتلانتا ضد يونج بويز، 6:45 بتوقيت القاهرة.





زينيت سانت بطرسبورك ضد مالمو، 6:45 بتوقيت القاهرة.





بايرن ميونيخ ضد دينامو كييف، 9:00 بتوقيت القاهرة.





بنفيكا ضد برشلونة، 9:00 بتوقيت القاهرة.





مانشستر يونايتد ضد فياريال، 9:00 بتوقيت القاهرة.





ريد بول سالزبورج ضد ليل، 9:00 بتوقيت القاهرة.





فولفسبورج ضد إشبيلية، 9:00 بتوقيت القاهرة.





يوفنتوس ضد تشيلسي، 9:00 بتوقيت القاهرة.