نبيلة مكرم: وثيقة تأمين المصريين بالخارج جاءت لتلبية احتياجاتهم (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، قائلة:" هذه الوثيقة تهدف لشحن الجثامين إلى أرض الوطن في حال الحوادث، وتعويض أهل المتوفي بالمبلغ المناسب، وهذا الأمر حدث بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية"





ولفت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إلى أن الوثيقة التأمينية اختيارية وجاءت في اطار تلبية احتياجات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن محددات العمل بالوثيقة سيتم الإعلان عنه في أوائل الأسبوع المقبل بحد أقصى.



