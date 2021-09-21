وزير التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة اليوم (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المواسم التعليمية تلاحمت نتيجة وجود جائحة كورونا، منوهًا بأن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ستعلن اليوم الثلاثاء.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه جار العمل على تصحيح التظلمات، وجار العمل مع وزارة التعليم العالي للتنسيق للمراحل الأخيرة، إلى جانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن "الوزارة بتشتغل الصبح وبالليل.. أنا سايب زملائي اللي بيحضروا الدور التاني شغالين طول الليل".



