اليوم.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

يستقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين، حيث سيبدأ العمل بالمجمع اعتبارًا من يوم 2 أكتوبر المقبل.





ويضم مجمع المحاكم الجديد بشارع النصر بدمنهور، مقرًا لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتبًا أماميًا لخدمة المتقاضين، ومكتبًا للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطورًا.





حيث تم إنشاء مجمع المحاكم الجديد بدمنهور، بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالي 8 أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشيًا مع خطة التقنية بوزارة العدل.



