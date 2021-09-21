منقذ برشلونة.. أول تعليق من أراوخو بعد هدفه القاتل ضد غرناطة





تحدث رونالد أراوخو مدافع برشلونة، عن المباراة التي تعادل فيها فريقه، مع ضيفه غرناطة (1-1) في مباراة الجولة الـ 5 من الليجا.

وقال أراوخو: "كنا نريد الفوز، نأسف حقا على ضياع نقطتين ثمينتين، في العموم قدمنا مباراة جيدة رغم النتيجة التي لم تكن جيدة، هدف التعادل تأخر، لو كنا سجلنا قبل كنا نستطيع قلب النتيجة".

وتابع: "كان من الجميل التسجيل أمام الجماهير، لقد كان شيئاً لطيفاً لكننا كنا نريد تسجيل هدف ثاني من أجل الفوز".

وواصل: "أحاول الدفاع بشكل جيد والوصول لمنطقة الخصم من أجل التسجيل أيضاً".

وأضاف: "نقوم بعمل جيد ونحن في الطريق الصحيح، هناك الكثير من الأشياء قادمة دوري الأبطال والدوري، لدينا مجموعة قادرة على المنافسة على كل شيء".