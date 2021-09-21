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خبيرة مناهج: 67% من مدرسين مصر غير مؤهلين (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن المدرس أساس العملية التعليمية، ولا يمكن تطور المنظومة التعليمة إلا من خلال مدرس مؤهل تربويًا، مشيرة إلى أن كليات التربية هي المصنع الذي يخرج المدرس، ورغم ذلك لا تقوم وزارة التربية بتعين خريجي كليات التربية

وتابعت "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن خريجي كليات التربية ليسوا في حاجة إلى اعطاء الحصة بـ20 جنيه مثلما تريد وزارة التربية والتعليم، مشددة على ضرورة تعين خريجي كلية التربية إذا أردنا تطوير العملية التعليمية.

ولفتت إلى أن 67% من مدرسين مصر غير مؤهلين تربويًا وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، معقبة:" يعني مش خريجين كلية تربية"

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