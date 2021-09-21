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تعرف على صفقات أسوان للموسم الجديد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل


نجح الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو، في التعاقد مع العديد من الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد نادى أسوان هذا الموسم مع كل من :
فى حراسه المرمى: محمد ناجى ، واستعادة اسلام سليمان من الإعاره بنادي السكة الحديد .
 
فى خط الدفاع : صلاح لالا، محمود شريده، عبد الرحمن عبد النبى، مصطفى طياره .

فى وسط الملعب: عبدالله هنطش، محمد تريكه، إسلام على، إسلام عبد الراضى .

فى خط الهجوم: مصطفى عبد العاطى، أحمد سقراط، عاطف الحسينى، محمد ناجى جدو.

وتضم القائمة الأولى  لفريق الكرة الأول للاعبين القدامى والناشئين لموسم 2021/2022 الذين تم تسجيلهم بفترة القيد الأولى، هم :
طلعت الجبلاوى، خالد وليد، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، عبد العزيز موسى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد الألفى، السيد فريد، الحسينى سمير، محمد العشرى، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة، إيمانويل إيجيبتور، أحمد دحروج، عمر محمد مصطفى، عمرو رضا، يوسف العوامى، عمرو مصطفى، عمر الداخلى، سعيد كانتى، محمد إبراهيم حمد، أحمد عيد بلية .

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