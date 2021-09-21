ابنة شهيد الإسعاف بشمال سيناء بعد منحة دراسة طب الأسنان: "مكنتش متخيلة الوزير يكلمني"

كشفت الطالبة إسراء السيد زكي محمد، ابنة شهيد الإسعاف بشمال سيناء، تفاصيل قيام وزارة التعليم العالي بالاستجابة لمناشدتها وتقديم منحة لها لاستكمال دراستها بطب الأسنان جامعة بدر.





وأعربت "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مكنتش متخلية أن الوزير يكلمني شخصيًا".



