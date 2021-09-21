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ابنة شهيد الإسعاف بشمال سيناء بعد منحة دراسة طب الأسنان: "مكنتش متخيلة الوزير يكلمني"
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:32 ص
شيماء حسن
كشفت الطالبة إسراء السيد زكي محمد، ابنة شهيد الإسعاف بشمال سيناء، تفاصيل قيام وزارة التعليم العالي بالاستجابة لمناشدتها وتقديم منحة لها لاستكمال دراستها بطب الأسنان جامعة بدر.
وأعربت "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مكنتش متخلية أن الوزير يكلمني شخصيًا".
وقالت إنها طوال سنواتها الدراسية وتحصل على مراكز متقدمة بين قائمة الأوائل، ولكن هذا العام حدث لها بعض المشاكل ولم تحصل على المجموع الذي يؤهلها للالتحاق بكلية الطب ولذلك ناشدت الوزير للحصول على منحة في أحد كليات الطب وكانت مخيرة بين كليات طب أسنان أو العلاج الطبيعي.