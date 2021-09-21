تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالبحيرة (صور)

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بدار أوبرا دمنهور بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧م.





وخلال الاحتفالية تم تكريم أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة، "ثانوية عامة، تعليم فني، إعدادية عامة، ذوى قدرات خاصة، وهم:





أولا: الشعبة العلمية علوم

- روان الصافى الرئيس عطا الله الأول بمجموع ٩٧.٥٦% كفر الدوار

- محمد هشام عبد القادر عبدة الثاني مكرر بمجموع ٩٧.٣٢% الرحمانية

- معتز فرج احمد جابر حراز الثاني مكرر بمجموع ٩٧.٣٢% ادكو





ثانيا: الشعبة العلمية رياضة

- عبد الرحمن أسامة زين عبد الرحمن الأول بمجموع ٩٧.٠٧% كوم حمادة

- عبد الرحمن محمد السيد جلهوم الثاني بمجموع ٩٦.٨٣% كفر الدوار

- بسملة محمد محمد يونس الثالث بمجموع ٩٦.٥٩% دمنهور





ثالثا: الشعبة الأدبية

- شروق طارق محمد أبو المعاطي الأول بمجموع ٩٠.٧٣% كفر الدوار

- هدى زكريا محمد حجازي الثاني بمجموع ٨٩.٢٧% كفر الدوار

- نهلة احمد رجب الدليل الثالث بمجموع ٨٨.٧٨% دمنهور





رابعًا: التعليم الفني

- فاطمة عبد الحميد موسى عوض أول صناعي بمجموع ٩٨.٣٦% أبوحمص

- حسين صدقي حسين على عويس أول زراعي بمجموع ٩٨.٦% وادي النطرون

- ندى مسعد محمد محجوب أول تجارى بمجموع ٩٧.٩٧% الرحمانية





خامسًا: الشهادة الإعدادية

- سلمى خميس على يوسف النافع الأول بمجموع ١٠٠% كوم حمادة

- إيمان السيد رشاد السيد على الثاني مكرر بمجموع ٩٩.٨٢% دمنهور

- مازن السادات حسنى سيف اليزل الثاني مكرر بمجموع ٩٩.٨٢% شبراخيت





سادسًا: ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين

- إيمان سعد محمد رمضان خليل الأول مكرر بمجموع ٨٩.٢٧% ثانوية عامه مكفوفين بدمنهور

- نور علاء فرج عبد الله الأول مكرر بمجموع ٨٩.٢٧% ثانوية عامة مكفوفين بدمنهور

- شمس رجب فتح الله محمود الأول بمجموع ٨٦% إعدادية مكفوفين بدمنهور

- محمد رياض السيد رياض عوض الأول بمجموع ٨١% إعدادية صم وضعاف سمع

- كريم محمد إبراهيم محمود الأول بمجموع ٨٥.٨% أول تعليم فني صناعي صم وضعاف السمع





سابعًا: الثانوية الأزهرية

- أحمد شهاب جوهر إبراهيم محمود الأول علمي بمجموع ٩٩.٦٩ % أبوحمص

- آية سعد الله أحمد محمود أبو أحمد الأول مكرر علمي بمجموع ٩٩.٦٩% كوم حمادة

- أسماء أمين محمد السيد قشيوط الأول أدبي بمجموع ٩٦.٣٥% ادكو

- ندی محمد سعد محمد والي الثاني أدبي بمجموع ٩٥.٨٧% شبراخيت

- علياء ياسر أنور عيد الأول أدبي مكفوفين بمجموع ٩٦.١٩% حوش عيسى