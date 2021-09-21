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ابنة الراحلة رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة تحية كاريوكا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أحييت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوى، ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة للراحلة تحية كاريوكا مع والدتها، وعلقت قائلة “الله يرحمكم، اليوم ذكرى وفاة طنط تحية الـ22، الله يرحمها”.


وحلت أمس ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا التي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، وتركت بصمة مميزة في قلوب جمهورها ومحبيها.

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