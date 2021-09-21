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انتشال 4 جثث في حادث غرق سيارة بترعة في قنا.. وجار البحث عن آخرين

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تبحث قوات الإنقاذ النهري والمواطنين في محافظة قنا، عن باقي ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق نجع حمادي - فرشوط.

وصل عدد الضحايا الذين جرى انتشال جثثهم إلى 4 أشخاص، بينما تحاول قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، انتشال جثمان باقي الضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالقرب من عزبة خليفة بنجع حمادى.

جار نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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