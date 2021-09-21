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تعرف على حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بسبب القيد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
الزمالك
الزمالك
على خلاف

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب للوصول إلى حل لأزمة منع الأبيض من القيد لفترتين بسبب حسام أشرف، لاعب الفريق.

 

حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

 

وأكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات تلفزيونية:"الزمالك أبرم تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية، لتنتهى أزمة حسام أشرف الذى وقع مع الأكاديمية بهدف تسويقه فى أوروبا ثم وقع بعد ذلك للقلعة البيضاء".

 

وتابع: "تمكنا من تخفيض قيمة الغرامة من 4 ملايين يورو إلى 200 ألف يورو، ولكن الأزمة التى يعانى منها الفريق حاليا هى إيقاف القيد لمدة فترتين".

 

وأكمل: "الزمالك تقدم باستئناف على قرار إيقاف القيد، ويترقب الرد النهائى نهاية الشهر الجارى، وذلك من أجل السماح للفريق بقيد صفقاته الجديدة".

 

من جانبه كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأنباء التى ترددت بشأن إمكانية حرمان الزمالك من المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال النسخة الجديدة غير صحيحة.

 

وأتم موضحا أن فريق الزمالك سيشارك بشكل طبيعي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد و لا حقيقة لاستبعاد الفريق من البطولة.

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