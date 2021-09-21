طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يشمل الحضانات من 2-4 سنوات (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشروع بناء نظام تعليمي جديد الذي جرى البدء في تنفيذه منذ عام 2018 لا يحظى باهتمام كبير، مضيفًا: نحتفل اليوم بإتمام بناء 6 سنوات دراسية كاملة من المناهج بدءً من كي جي 1 وحتى الصف الرابع الإبتدائي.





وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن عدد الطلاب الدارسين بنظام التعليم الجديد يصل لـ 11 مليون طالب بين كي جي 1 والصف الرابع الابتدائي، لافتًا إلى أنه يتم العمل مع وزارة التضامن على توسعة دائرة التعليم الجديد ليشمل الحضانات من 2-4 سنوات.





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصف الرابع الابتدائي سنة محورية، لكونه ينتقل هذا العام من متعدد التخصصات لتخصصات بينية، معقبًا: "يدرسوا العلوم لوحده والرياضيات لوحدها والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الدينية والقيم واحترام الأخر، بالإضافة لمواد المهارات المهنية الحياتية ومادة تكنولوجية المعلومات والاتصالات"، مشددًا على أننا سنشهد نقلة كبيرة في طريق تدريس العلوم والرياضيات تم إعدادها مع كبرى مؤسسات التعليم في العالم.



