وكيل شعبة الأدوات المكتبية: "معرض أهلا مدارس فسحة لأولياء الأمور"

كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، عن آخر تطورات معرض "أهلا مدارس" المقام حاليًا في أرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر الجاري.





وقال "حسن" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الغرفة التجارية تتحمل كل القيمة الإيجارية للمعرض، مع وجود رقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.





وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين التاجر والدولة، مشيرًا إلى أنهم يتابعون التخفيضات التي يعرضها المشاركون.





وتابع: "أي تاجر لابد أن يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية بشروط الغرفة التجارية ويحاول أن يلتزم بانخفاض الأسعار من أجل المشاركة المجتمعية وليس للربح، و المعرض بيكون فسحة لأولياء الأمور والأبناء، والتخفيضات لا يوجد لها أي مقارنة مع أي مكان آخر، والاعتماد كبير على الصناعة المصرية".



