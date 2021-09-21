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وكيل شعبة الأدوات المكتبية: "معرض أهلا مدارس فسحة لأولياء الأمور"
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
شيماء حسن
كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، عن آخر تطورات معرض "أهلا مدارس" المقام حاليًا في أرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر الجاري.
وقال "حسن" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الغرفة التجارية تتحمل كل القيمة الإيجارية للمعرض، مع وجود رقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين التاجر والدولة، مشيرًا إلى أنهم يتابعون التخفيضات التي يعرضها المشاركون.
وتابع: "أي تاجر لابد أن يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية بشروط الغرفة التجارية ويحاول أن يلتزم بانخفاض الأسعار من أجل المشاركة المجتمعية وليس للربح، والمعرض بيكون فسحة لأولياء الأمور والأبناء، والتخفيضات لا يوجد لها أي مقارنة مع أي مكان آخر، والاعتماد كبير على الصناعة المصرية".
ولفت إلى أن المعرض يضم قسمًا للأدوات المكتبة ومستلزمات المدارس، وقطاع للكمبيوتر الذي أصبح جزء لا يتجزأ من الدراسة للكبير أو الصغير، بالإضافة إلى الأغذية.