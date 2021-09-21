Advertisements

وكيل شعبة الأدوات المكتبية: "معرض أهلا مدارس فسحة لأولياء الأمور"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، عن آخر تطورات معرض "أهلا مدارس" المقام حاليًا في أرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال "حسن" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الغرفة التجارية تتحمل كل القيمة الإيجارية للمعرض، مع وجود رقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبة بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين التاجر والدولة، مشيرًا إلى أنهم يتابعون التخفيضات التي يعرضها المشاركون.

وتابع: "أي تاجر لابد أن يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية بشروط الغرفة التجارية ويحاول أن يلتزم بانخفاض الأسعار من أجل المشاركة المجتمعية وليس للربح، والمعرض بيكون فسحة لأولياء الأمور والأبناء، والتخفيضات لا يوجد لها أي مقارنة مع أي مكان آخر، والاعتماد كبير على الصناعة المصرية".

ولفت إلى أن المعرض يضم قسمًا للأدوات المكتبة ومستلزمات المدارس، وقطاع للكمبيوتر الذي أصبح جزء لا يتجزأ من الدراسة للكبير أو الصغير،  بالإضافة إلى الأغذية.

الكلمات المفتاحية

معرض أهلا مدارس الفجر أهلا مدارس

أخبار تهمك

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 3 ساعات

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 12 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

شعبة الأدوات المكتبية: "أهلا مدارس" يعد الحدث الأكبر في تاريخ المعارض (فيديو)

رئيس شعبة الأدوات المكتبية: مشاركة 214 شركة في معرض "أهلا مدارس"

"أهلا مدارس".. ماذا يقدم المعرض للمواطنين؟

رئيس شعبة الأدوات المكتبة للمواطنين: اشتروا من هذه الأماكن بأسعار جيدة

رئيس شعبة الأدوات المكتبية: خصومات "أهلا مدارس" تصل لـ30%

رئيس "الأدوات المكتبية": تحرير سعر الصرف أكبر داعم للصناعة المصرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

05:08 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements