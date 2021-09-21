الكشف عن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر





كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تشكيل النادي الأهلي المنتظر لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.





وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2: الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على الدفع بـ الوافد الجديد لويس ميكيسونى من بداية اللقاء، أمام طلائع الجيش





وتابع: ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، كالتالي:-





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني





خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، «لويس ميكيسوني»، محمد شريف.