جاد شويري يتعاون مع محمد عطية في أغنية جديدة بعنوان "طنش"

انتهى المنتج محمد علام من تصوير أحدث كليبات النجم محمد عطية بعنوان "طنش".



ويقوم بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري وتم تصويرها علي مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت اشرافه .



يذكر أن أغنية "طنش" كلمات والحان محمد عطيه وتوزيع و مكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وإخراج اللبناني جاد شويري .