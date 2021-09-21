Advertisements

جاد شويري يتعاون مع محمد عطية في أغنية جديدة بعنوان "طنش"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:47 ص
محمد عطية وشويري
محمد عطية وشويري
ولاء عبد الناصر
انتهى المنتج محمد علام من تصوير أحدث كليبات النجم محمد عطية بعنوان "طنش".

ويقوم بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري وتم تصويرها علي مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت اشرافه .

يذكر أن أغنية "طنش" كلمات والحان محمد عطيه وتوزيع و مكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وإخراج اللبناني جاد شويري .

الكلمات المفتاحية

مزيكا محمد عطية طنش جاد شويري اغنية جديدة

أخبار تهمك

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 6 ساعات

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يرفض حملة التبرعات ويؤكد: بن شرقي قد يرحل

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بسبب القيد

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و 19 دقيقة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 679 إصابة جديدة

منذ ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

"ولي على قلبي".. أغنية جديدة للسوري مراد ملحم

نجمة "آراب أيدول" روان عليان تطلق كليب "أنا عندي حبيب" (فيديو)

فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود

كليب "طبيعي" لجوزيف عطية يتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الموزع أسامة عبدالهادي ينتهي من تصوير أغنية ديو طريقة

يونس مرسي يتعاون مع عزيز الشافعي.. تعرف على التفاصيل!

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

08:10 م

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

01:29 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements