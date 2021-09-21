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أستاذ الطب النفسي: 200 ألف مصري لديهم أفكار انتحارية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
هاشم بحري
هاشم بحري
شيماء حسن
قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الناس ينظرون إلى الدنيا نظرة أنبوبية، مشيرًا إلى أن من بين 3 تهديدات بالانتحار هناك تهديد يحصل بالفعل.

وأكد "بحري" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية إلى مثل هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن المنتحر لا يتحمل الضغط بسبب الظروف الاجتماعية أو الصحية.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: "المكتئبين ينتحروا 25 مرة ضعف المنتحر العادي، ونوبات الاكتئاب تمثل 1% من البشر، يعني في المجتمع المصري تعداده أكثر من 100 مليون، هناك مليون مصابون بالاكتئاب و25% من المليون أي 200 ألف مصري لديهم أفكارًا انتحارية ولذلك لابد من وجود رقابة من الأسرة".

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مصر الانتحار في مصر الانتحار

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