أستاذ الطب النفسي: 200 ألف مصري لديهم أفكار انتحارية

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الناس ينظرون إلى الدنيا نظرة أنبوبية، مشيرًا إلى أن من بين 3 تهديدات بالانتحار هناك تهديد يحصل بالفعل.





وأكد "بحري" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية إلى مثل هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن المنتحر لا يتحمل الضغط بسبب الظروف الاجتماعية أو الصحية.



