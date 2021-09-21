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نجم الزمالك يرفض حملة التبرعات ويؤكد: بن شرقي قد يرحل
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
الفجر الرياضي
رفض أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق فكرة جمع
التبرعات المالية للنادي على هامش الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض في الفترة
الحالية .
وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر
قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق : " جمع التبرعات المالية
لنادي الزمالك ليس " تسول " رغم رفضي تماماً للفكرة من الأساس ، فهناك
عدة حلول أخرى يمكن الإستفادة منها وإدخال الموارد المالية للنادي ، مثل عقود الرعاية
وغيرها ".
وأضاف : " موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من
تجديد تعاقده مع الزمالك ، ليس مضموناً ، خاصةً في ظل العروض المغرية التي تقدمها
أندية الخليج ، لذلك فإن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء ليس مضموناً حتى هذه
اللحظة ".