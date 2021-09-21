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نجم الزمالك يرفض حملة التبرعات ويؤكد: بن شرقي قد يرحل

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
الفجر الرياضي

رفض أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق فكرة جمع التبرعات المالية للنادي على هامش الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض في الفترة الحالية .

 

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق : " جمع التبرعات المالية لنادي الزمالك ليس " تسول " رغم رفضي تماماً للفكرة من الأساس ، فهناك عدة حلول أخرى يمكن الإستفادة منها وإدخال الموارد المالية للنادي ، مثل عقود الرعاية وغيرها ".

 

وأضاف : " موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من تجديد تعاقده مع الزمالك ، ليس مضموناً ، خاصةً في ظل العروض المغرية التي تقدمها أندية الخليج ، لذلك فإن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء ليس مضموناً حتى هذه اللحظة ".

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