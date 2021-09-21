نجم الزمالك يرفض حملة التبرعات ويؤكد: بن شرقي قد يرحل

رفض أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق فكرة جمع التبرعات المالية للنادي على هامش الأزمة المالية التي يمر بها الأبيض في الفترة الحالية .

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق : " جمع التبرعات المالية لنادي الزمالك ليس " تسول " رغم رفضي تماماً للفكرة من الأساس ، فهناك عدة حلول أخرى يمكن الإستفادة منها وإدخال الموارد المالية للنادي ، مثل عقود الرعاية وغيرها ".

وأضاف : " موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من تجديد تعاقده مع الزمالك ، ليس مضموناً ، خاصةً في ظل العروض المغرية التي تقدمها أندية الخليج ، لذلك فإن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء ليس مضموناً حتى هذه اللحظة ".