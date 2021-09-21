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حسن شاكوش: "أنا قاعد في البيت.. ونجوم مصر شغالين بفلاشة" (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
هدى عبدالرازق
قال حسن شاكوش، مغني المهرجانات، إنه يتحدث مع نقابة الموسيقيين للوصول إلى حل بشأن قرار النقابة بإيقافة لأجل غير مسمى، معلقا: "أنا مش بعمل أي شغل.. وقاعد فالبيت".

وأشار "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من يخطئ لا يحكم عليه بعقاب مدى الحياة، مضيفًا: "أنا غلطت وطلعت اعتذرت، ورضا البحراوي اتوقف شهرين، وأنا اتوقفت لأجل غير مسمى، وإحنا الاتنين في نفس المشكلة".

وأضاف: "أنا ورايا ناس فاتحة بيوت، ومش عارف أعمل إيه، ومش معنى أني بشتغل بفلاشة أني مبعرفش أغني.. نجوم مصر شغالين بفلاشة في الساحل".

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حسن شاكوش بوابة الفجر الفجر الغناء بفلاشة

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