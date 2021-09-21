Advertisements
استشاري بـ"قصر العيني": "تطعيم الأطفال ضد كورونا بيزنس مش علم" (فيديو)
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
هدى عبدالرازق
أعرب الدكتور مدحت الزيات، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بطب قصر العيني، عن رفضه لتطعيم الأطفال من 5-11 عام بلقاح كورونا، قائلًا: إن لقاحات كورونا حصلت على موافقة طوارئ وقد يكون لها آثار جانبية حتى على الكبار لم يتم التعرف عليها.
وأضاف "الزيات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة حتى الآن تعطي التطعيم لأعلى من 12 سنة بلقاح فايزر، معقبًا: "لما هم يجربوه على أولادهم الأول نبقي نديه للأطفال من 5-12 سنة".
واعتبر استشاري الأطفال وحديثي الولادة بطب قصر العيني، أن توسيع قاعدة الحاصلين على التطعيم وضم الأطفال للتطعيم مجرد "بيزنس" وليس علمًا، مشيرًا إلى أنه الأولى تطعيم المعلمين العاملين بالمدارس وهو ما يحدث بالفعل.