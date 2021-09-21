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بالأسماء.. تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بقنا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:02 ص
السيارة الملاكي
السيارة الملاكي
بسام عبدالحميد
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بنجع حمادي، من انتشال ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق نجع حمادي - فرشوط.

,تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، من انتشال جثمان عدد من الضحايا، وهم: جهاد كمال حسن عبدالعال 31 سنة، سارة كمال حسن عبدالعال 27 سنة، ومحمد عبدالرحيم أبوالمجد حسن 35 سنة، ونُقلوا إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة، وجار البحث عن الطفله يارا محمد أبوالمجد، وعمرها سنة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالقرب من عزبة خليفة بنجع حمادى، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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قنا بوابة الفجر انتشال جثمان الفجر

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