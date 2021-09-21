بالأسماء.. تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بنجع حمادي، من انتشال ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق نجع حمادي - فرشوط.





,تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، من انتشال جثمان عدد من الضحايا، وهم: جهاد كمال حسن عبدالعال 31 سنة، سارة كمال حسن عبدالعال 27 سنة، ومحمد عبدالرحيم أبوالمجد حسن 35 سنة، ونُقلوا إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة، وجار البحث عن الطفله يارا محمد أبوالمجد، وعمرها سنة.



