Advertisements

نجم الأهلي: الأحمر الأكثر تحفزا.. وموسيماني لن يجازف بالصفقات الجديدة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي

أكد علاء ابراهيم نجم النادي الأهلي السابق أن دوافع المارد الأحمر في مباراة السوبر المصري غداً أمام طلائع الجيش ، أكبر من دوافع الفريق العسكري.

 

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : " الأهلي بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري ، خاصةً بعد خسارته للقب الدوري العام الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك ، كما أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي ، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد ".

 

وأضاف : " أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد ، سواء الموزمبيقي لويس ميكيسيوني أو حسام حسن ، أو كريم فؤاد ، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة الثاني ".

الكلمات المفتاحية

كرة رياضة الفجر الاهلي وطلائع الجيش الاهلي

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بسبب القيد

منذ ساعة

الكشف عن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 6 ساعات

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ 36 دقيقة

نجم الزمالك يرفض حملة التبرعات ويؤكد: بن شرقي قد يرحل

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 679 إصابة جديدة

منذ ساعة

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

اجتماع بين الخطيب وموسيماني لحسم عددًا من الملفات الهامة

تخطيط الأهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء

ثورة من نجم الأهلي ضد موسيماني

نجم برشلونة السابق يشيد بقرار الأهلي

نجم الزمالك السابق يشيد بصفقة الفريق الجديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

08:10 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 679 إصابة جديدة

01:05 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements