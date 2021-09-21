Advertisements
نجم الأهلي: الأحمر الأكثر تحفزا.. وموسيماني لن يجازف بالصفقات الجديدة
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
الفجر الرياضي
أكد علاء ابراهيم نجم النادي الأهلي السابق أن دوافع المارد
الأحمر في مباراة السوبر المصري غداً أمام طلائع الجيش ، أكبر من دوافع الفريق
العسكري.
وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten
'' مع الإعلامي محمد فاروق : " الأهلي بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس
السوبر المصري ، خاصةً بعد خسارته للقب الدوري العام الموسم الماضي لصالح غريمه
التقليدي الزمالك ، كما أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي
النادي الأهلي ، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد ".
وأضاف : " أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد ، سواء الموزمبيقي لويس
ميكيسيوني أو حسام حسن ، أو كريم فؤاد ، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة
الثاني ".