نجم الأهلي: الأحمر الأكثر تحفزا.. وموسيماني لن يجازف بالصفقات الجديدة

أكد علاء ابراهيم نجم النادي الأهلي السابق أن دوافع المارد الأحمر في مباراة السوبر المصري غداً أمام طلائع الجيش ، أكبر من دوافع الفريق العسكري.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : " الأهلي بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري ، خاصةً بعد خسارته للقب الدوري العام الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك ، كما أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي ، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد ".

وأضاف : " أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد ، سواء الموزمبيقي لويس ميكيسيوني أو حسام حسن ، أو كريم فؤاد ، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة الثاني ".