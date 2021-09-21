المخرج أحمد شفيق :" حكاية 1% إنسانية للغاية.. وصابرين نجمة كبيرة - خاص



كشف المخرج أحمد شفيق، عن سبب تحمسه لإخراج حكاية 1% من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني بطولة صابرين،مدحت صالح،بتول حداد،احمد بسيم،عفاف شعيب مشيرًا إلي أنها حكاية إنسانيه للغايه تناقش قضيه المكفوفين بنسبة1% وهذا الموضوع لم يُطرح من قبل



وتحدث أحمد شفيق لـ "الفجر الفني" عن رسالته من هذه الحكاية قائًلا:" المخرج قائد العمل ودائما لديه هدف وأهدافي من الحكاية هو تسليط الضوء على هذه الفئة والبحث عن حقوقهم.



وكشف عن كواليس العمل مع صابرين ومدحت صالح:" صابرين نجمه كبيره وفنانه شاطره ومتمكنة من ادواتها ومدحت صالح ملتزم وحساس وفاهم دوره وريحني جدا "



كما تحدث عن رأيه في مسلسلات الأجزاء والقصص القصيره:" لايفرق لي عدد الحلقات بقدر القصه والمضمون والهدف الذي أريده ولا أحب تقديم عمل لمجرد التواجد فقط