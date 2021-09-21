Advertisements

المخرج أحمد شفيق :" حكاية 1% إنسانية للغاية.. وصابرين نجمة كبيرة - خاص

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز

كشف المخرج أحمد شفيق، عن سبب تحمسه لإخراج حكاية 1% من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني بطولة صابرين،مدحت صالح،بتول حداد،احمد بسيم،عفاف شعيب مشيرًا إلي أنها حكاية إنسانيه للغايه تناقش قضيه المكفوفين بنسبة1% وهذا الموضوع لم يُطرح من قبل

وتحدث أحمد شفيق لـ "الفجر الفني" عن رسالته من هذه الحكاية قائًلا:" المخرج قائد العمل ودائما لديه هدف وأهدافي من الحكاية هو تسليط الضوء على هذه الفئة والبحث عن حقوقهم.

وكشف عن كواليس العمل مع صابرين ومدحت صالح:" صابرين نجمه كبيره وفنانه شاطره ومتمكنة من ادواتها ومدحت صالح ملتزم وحساس وفاهم دوره وريحني جدا "

كما تحدث عن رأيه في مسلسلات الأجزاء والقصص القصيره:" لايفرق لي عدد الحلقات بقدر القصه والمضمون والهدف الذي أريده ولا أحب تقديم عمل لمجرد التواجد فقط

الكلمات المفتاحية

مسلسل دراما حكاية 1٪ حكاية المخرج إحمد شفيق

أخبار تهمك

بسيوني يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة سد النهضة تشتعل.. الرئيس السيسي يقصف جبهة أديس أبابا ومجلس الشيوخ يُطالب بهذا الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد الساحر من نهائي السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاتفاق تم.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد "المهاري"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المُنتظر ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صابرين تفجر مفاجأة بشأن أسباب دخولها الفن وموقف غريب مع فاتن حمامة ومحمد عبدالوهاب

تفاصيل شخصية صابرين في حكاية "واحد في المية"

تعرف على تفاصيل شخصية صابرين في حكاية "واحد في المية"

صابرين تجسد دور كفيفة في حكاية "واحد في المية"

بتول حداد: أجسد دور شقيقة صابرين في 1% ..وهذا رأيي في القصص المنفصلة ( خاص)

أحمد بسيم لـ"الفجر الفني": تجمعني علاقة حب ببتول حداد في حكاية "1%".. وأحمد شفيق مخرج مُتمكن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

10:55 م

عاجل.. وزير التعليم يعلق على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

03:49 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

01:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements