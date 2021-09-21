انتهت.. برشلونة يقرر إقالة كومان

استقر نادي برشلونة على الإطاحة بالمدير الفني رونالد كومان من منصبه، في ظل النتائج السيئة والأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد تعادل بصعوبة مساء أمس مع غرناطة بهدف لمثله، على ملعب الكامب نو، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ في ملعبه أيضًا، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.

وارتبط رونالد كومان طوال الأيام القليلة الماضية بخطوة الرحيل عن برشلونة، حيث تحوم التكهنات حول إمكانية إقالته من منصبه.

وذكر الصحفي جوان فيهيلز بصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة الإسباني قد استقرت على الاستغناء عن خدمات رونالد كومان.

وأوضح إنه تم إبلاغه من مصادر داخل النادي، بأنه في اللحظة التي يستقر فيه برشلونة على بديل، سيعلنون رسميًا إقالة كومان.

وأفاد أن ذلك قد يكون اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل أو بعد أسبوعين، ولكن قرار إقالة كومان قد تم اتخاذه بالفعل.