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عاجل.. أزمة كبرى في الزمالك

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي


أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة، بسبب قضية نادي مارتيمو البرتغالي ومحمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حصل مارتيمو على حكم نهائي بالحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك قبل أن يلجأ الزمالك إلى محكمة الكاس".

وتابع، أن محكمة الكاس أخطرت الزمالك للاستفسار عن سبب رحيل محمد إبراهيم عن الفريق قبل أن يرد النادي بأن الرحيل بسبب الإستغناء عنه.

وأضاف: "يوجد بند في عقد بيع محمد إبراهيم إلى الزمالك يتضمن أحقية مارتيمو بالحصول على مليون دولار حال إستغناء الزمالك عنه، وهو ما حدث في عهد المجلس السابق".

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