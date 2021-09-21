الإصابة تضرب نجم ليفربول





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه من المتوقع غياب تياجو عن مواجهة نورويتش سيتي، غدا الثلاثاء في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كما أنه سيغيب أيضا عن مواجهة برينتفورد يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.





وقال بيبين ليندرز المدرب المساعد بفريق ليفربول: "لا يمكنني تحديد المدة التي سيستغرقها للعودة، لكن يمكنني بالطبع القول بأنه لن يلعب غدا أو في نهاية الاسبوع".





ويحتل ليفربول المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد متصدر الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، ومتقدما بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

بات من المرجح غياب تياجو ألكانتارا، لاعب وسط المنتخب الإسباني وليفربول، عن المباراتين المقبلتين لفريقه، وذلك بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي هذا الاسبوع.