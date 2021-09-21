أول تعليق من سام مرسي على عودته لمنتخب مصر













تحدث سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن دخوله لقائمة المحترفين الذي أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش للانضمام إلى معسكر متتخب مصر المقبل.





وقال سام مرسي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم شحاتة: "سعيد بتولي كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وكان لدي أمل أن أتواجد في صفوف الفريق مرة أخرى".





وأضاف: "أنا سعيد جدا بدخولي قائمة المحترفين، فهي فرصة انتظرتها كثيرا وعملت بجد من أجل الحصول عليها وقاتلت من أجلها".





وتابع: "الآن الفرصة أصبحت لدي، ولا أطيق الانتظار لإظهار من أكون للمدرب كيروش، والجماهير المصرية، وأن أكون جزء من هذه المرحلة المتوقع لها النجاح".