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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تُوج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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