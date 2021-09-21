موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري

















يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.





وكان الأهلي قد تُوج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري



