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موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة فى البوندسليجا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة فريق جرويتر فورت ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا فى لقاء سهل بالنسبة للعملاق البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة فى البوندسليجا

تقام مباراة بايرن ميونيخ ضد جرويتر فورت ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا فى تمام الثامنة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان بايرن ميونيخ حقق فوز كبير بسباعية على فريق بوخوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني البوندسليجا.

ويذكر أن بايرن ميونيخ فى المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما جرويتر فورت فى المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

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