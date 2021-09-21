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ميلان يتلقى خبرا سعيدا بشأن عودة ثنائي الرعب

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن حالة مصابي الفريق الكروي الأول في صفوف ميلان خلال الموسم الحالي.

تطور حالة مصابي ميلان 

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي عاد اليوم لأداء تدريبات فردية على أرض الملعب.

وتابع الموقع أن أوليفييه جيرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان أصبح في حالة أفضل من إبرا بعدما بدأ عمليات الركض بالكرة.

وتابع الموقع الإيطالي أن دافيد كالابريا لاعب ميلان لا يزال يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، والتي أبعدته عن مباراة يوفنتوس الأخيرة ببطولة الدوري الايطالي.

وأتم الموقع أن جونيور ميسياس يواصل برنامجه التأهيلي للعودة من فترة الإصابة، بينما يعاني تيموي باكايوكو من مشكلة في وتر العرقوب، أما رادي كرونيتش فيعاني من إصابة في ربلة الساق الأيمن.

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